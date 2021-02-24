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Происшествия

Мужчина развращал 5-летнюю внучку на глазах у ее брата

14:35 24 февраля 2021
Отделение полиции

В Березани Броварского района (Киевская область) полицейские сообщили о подозрении мужчине, который развращал 5-летнюю внучку своей сожительницы.

Как сообщают в ГУНП в Киевской области, о действиях мужчины в полицию сообщила мать девочки.

«Женщина привезла дочь и сына к бабушке в гости. Пока бабушка спала в другой комнате, ее 49-летний сожитель, находившийся в нетрезвом состоянии, совершал развратные действия в отношении девочки. Об этом рассказала сама девочка, также данный факт подтвердил ее старший брат, который стал свидетелем», — сообщили в полиции.

Мужчину задержали, он находится в изоляторе временного содержания. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи — тюремное заключение сроком от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, что недавно в суд передали дело фотографа-педофила — 31-летний мужчина совершил ряд преступлений против половой свободы и неприкосновенности семи малолетних. В частности, летом 2020 года он обманом заманил 9-летнюю девочку на съемную квартиру, где изнасиловал ее. Позже он писал ребенку и просил привести с собой подружку.

Фото со странички ГУНП в Киевской области в соцсетях.

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