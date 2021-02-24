Установлены причины резонансного пожара в харьковском доме престарелых

Пожар в харьковском доме для престарелых, унесший жизни 16 человек (15 погибли на месте, еще один человек умер в больнице) произошел из-за нарушений правил противопожарной безопасности и незаконного подключения электроэнергии.

Как передает «Укринформ», об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. По его словам, предпосылками, которые способствовали возникновению чрезвычайной ситуации, стали: отсутствие лицензирования в сфере предоставления социальных услуг, отсутствие контроля в сфере предоставления социальных услуг, отсутствие на законодательном уровне порядка прекращения деятельности учреждений, которые не отвечают критериям, сложный порядок получения социальных услуг, большой перечень документов и процедурных действий.

Министр также отметил, что, по информации местных администраций, обнаружено 786 негосударственных учреждений, которые оказывают социальные услуги по временному или постоянному проживанию граждан, и информации о которых в госреестрах нет.

Напомним, что после пожара, случившегося 21 января, был объявлен общегосударственный день траура — 23 января.

Фото с сайта Главка ГосЧС в Харьковской области.

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