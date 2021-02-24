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Происшествия

Попытка самоубийства подростка на Ровенщине и группы смерти: полиция проверила связь

16:50 24 февраля 2021
Полиция

Парень, который в Ровно пытался прыгнуть под поезд, не был участником групп социальной сети, где координаторы доводят подростков до самоубийства. Об этом сообщает отдел коммуникации полиция Ровенской области.

Подросток пытался совершить самоубийство в воскресенье, 21 февраля, но броситься под поезд ему помешал прохожий.

По предварительным данным, парень состоял в одной из групп в социальных сетях, где ему ставили различные задачи. Но расследование установило, что подросток не причастен к таким формированиям. Однако на своей странице в одной из соцсетей он заявлял о намерении совершить самоубийство, а на его теле обнаружили порезы. Проверяется информация, общался ли подросток с другими людьми не тему самоубийства.

Напомним, о появлении «групп смерти» стало известно еще несколько лет назад.

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