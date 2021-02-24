В Одессе участились случаи укусов людей бешеными кошками

В Одесском морском торговом порту бездомная кошка набросилась на человека и покусала его. Работникам предприятия удалось отловить животное и доставить его в ветеринарную клинику, где подтвердили предполагаемый диагноз — бешенство. Самого пострадавшего своевременно транспортировали в медучреждение, где ему сделали прививку.

«Зарегистрирован лабораторно подтвержденный случай бешенства у бездомной кошки, которая была найдена в Одесском порту и доставлена к ветеринарам на уход и лечение. Пострадал один человек, который проходит курс антирабического лечения и находится под контролем», — сообщили в Одесском областном центре Минздрава Украины.

Отмечается, что за последний месяц это уже третий лабораторно подтвержденный случай бешенства среди бродячих котов в городе.

Ранее два подтвержденных случая бешенства выявлены у котят. Так, двое молодых блогеров хотели накормить на автостоянке котенка, который в результате укусил девушку и поцарапал парня. Как выяснилось, с этим животными контактировало до десятка человек, которые сейчас находятся под наблюдением медиков.

Информируя об этом на брифинге, главный санитарный врач региона Виталий Гончаров сказал: «Ситуация контролируется, специалисты уже разработали план мероприятий по локализации очага бешенства. Ветеринарными службами организовано проведение противоэпизоотических мероприятий».

Бешенство — опасное инфекционное заболевание теплокровных животных и людей. Болезнь вызывает вирус бешенства (Rabies virus), который поражает центральную нервную систему и может привести к смерти.

Главный санитарный врач региона подчеркнул, что для предотвращения заболевания человека бешенством после контакта с зараженным животным необходима срочная вакцинация.

21 января в частном доме, расположенном в Киевском районе города, неподалеку от Мемориала 411-й батареи, умерла семимесячная домашняя кошка. Ею тушку отправили в лабораторию городской больницы ветеринарной медицины. Там провели исследования в патоморфологическом, а затем и в вирусологическом отделах. Выявили, в частности, свечение, характерное для вируса бешенства. Животное утилизировали.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Николаевской области от тяжелой формы бешенства умер мужчина, которого укусила бродячая собака.

Иллюстративное фото Pexels

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