Экс-первого замглавы «ПриватБанка» отправили под арест с залогом

Бывшему первому заместителю главы «ПриватБанка» Владимиру Яценко, которого детективы НАБУ сняли с чартерного рейса в Вену в аэропорту «Борисполь», Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения.

Как сообщили в ВАКС, следственный судья частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ — бывшему топ-менеджеру банка избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 52,210 миллиона гривен.

Одному из бывших руководителей финансового учреждения инкриминируют ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что вместе с Владимиром Яценко уведомления о подозрении получили экс-первый замглавы банка, бывший председатель правления (с 1997-го по 2016 год эту должность занимал Александр Дубилет) и начальник департамента финансового менеджмента финучреждения, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления, связанного с банком юридического лица (Елена Бычихина). Им инкриминируют вывод из банка перед его национализацией 136 миллионов гривен.

Фото НАБУ

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