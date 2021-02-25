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Происшествия

Легла под поезд: 13-летняя девочка покончила с собой в Одессе

12:29 25 февраля 2021
Поезд

В Одессе погибла 13-летняя девочка — она легла на рельсы прямо перед поездом за станцией «Депо» в Суворовском районе города.

Как сообщают в ГУНП в Одесской области, чрезвычайное происшествие произошло около полуночи. Машинист поезда рассказал полицейским, что видел девочку-подростка, которая пересекала железнодорожные пути и разговаривала по телефону. Он подал предупредительный сигнал, однако девочка, услышав их, легла на рельсы прямо перед поездом. Машинист сразу же применил экстренное торможение, однако это не помогло — от полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Родственники погибшей заявили полицейским, что конфликтов в семье не было, и что намерений покончить жизнь самоубийством девочка не высказывала. Однако подруга погибший сообщила, что за несколько часов до смерти та написала в общую группу в одном из мессенджеров, что хочет броситься под поезд…

Эксклюзивный материал об участившихся случаях суицида среди детей, в том числе и о двух школьницах принявших большое количество таблеток, после чего одна из них умерла, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Иллюстративное фото со странички «Укрзалізниці» в социальных сетях.

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