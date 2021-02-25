12-летняя девочка выпала из окна с 8 этажа в Святошинском районе Киева

В Киеве — новое чрезвычайное происшествие с девочкой-подростком, которая выпала из окна многоэтажного дома.

Как сообщают в столичной полиции, на улице Зодчих из окна квартиры на восьмом этаже выпала 12-летняя девочка.

Ее госпитализировали с многочисленными травмами. Полицейские выясняют обстоятельства инцидента, после проведения проверки событию будет дана правовая квалификация.

Напомним, что в начале февраля в столице только за одни сутки произошло три подобных чрезвычайных происшествия.

А в Одессе покончила с собой 13-летняя девочка. Она легла на рельсы перед приближающимся поездам, ранее написав в мессенджере о том, что собирается сделать.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

473

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter