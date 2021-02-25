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Происшествия

Подозреваемый по делу «ПриватБанка» Яценко вышел под залог

14:47 25 февраля 2021
Владимир Яценко

Бывший первый замглавы «ПриватБанка» Владимир Яценко, которого Высший антикоррупционный суд отправил под стражу с альтернативой в виде залога, вышел под залог.

Как сообщает «Украинская правда», за подозреваемого по делу о присвоении имущества заплатили залог в размере 52 миллионов 210 тысяч гривен.

По словам пресс-секретарь ВАКС Олеси Чемерис, залог был внесен в полном объеме неким обществом, название которого суд не может обнародовать.

Напомним, что Владимира Яценко задержали при попытке улететь чартерным рейсом в Вену — его самолет развернули буквально возле границы и посадили в аэропорту «Борисполь».

Он, а также бывший председатель правления банка Александр Дубилет и начальник департамента финансового менеджмента финучреждения Елена Бычихина, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления, связанного с банком юридического лица, проходят по делу о выводе 136 миллионов гривен из «ПриватБанка» перед его национализацией.

Фото НАБУ.

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