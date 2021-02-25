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Происшествия

Школьник выпрыгнул из окна киевского лицея: первые подробности ЧП

15:22 25 февраля 2021
Попытка суицида

В Киеве в четверг, 25 февраля, произошел уже второй трагический случай с выпавшим из окна ребенком. Как сообщает Киев Оперативный, на сей раз сделать трагический шаг решился подросток 11−13 лет, учащийся лицея № 208 по улице Туманяна.

По свидетельству очевидцев, он стоял возле окна и снимал на мобильный какие-то «видосы». В какой-то момент он выпрыгнул из окна, после чего был экстренно госпитализирован с сильными травмами головы и ног.

На месте инцидента работают правоохранители, которые пытаются установить мотивы поступка подростка.

Напомним, утром из окна многоэтажного дома в Святошинском районе выпала девочка.

Эксклюзивный материал об участившихся случаях суицида среди детей в Украине читайте на сайте «ФАКТОВ».

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Школьник выпрыгнул из окна киевского лицея: первые подробности ЧП

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