Школьник выпрыгнул из окна киевского лицея: первые подробности ЧП

В Киеве в четверг, 25 февраля, произошел уже второй трагический случай с выпавшим из окна ребенком. Как сообщает Киев Оперативный, на сей раз сделать трагический шаг решился подросток 11−13 лет, учащийся лицея № 208 по улице Туманяна.

По свидетельству очевидцев, он стоял возле окна и снимал на мобильный какие-то «видосы». В какой-то момент он выпрыгнул из окна, после чего был экстренно госпитализирован с сильными травмами головы и ног.

На месте инцидента работают правоохранители, которые пытаются установить мотивы поступка подростка.

Напомним, утром из окна многоэтажного дома в Святошинском районе выпала девочка.

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