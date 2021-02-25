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Происшествия

Николая Рудьковского обвинили в похищении и пытках Олега Семинского

15:28 25 февраля 2021
Обыск

Сообщено о подозрении пятерым лицам, которым вменяют похищение и истязание бывшего руководителя ЗАО «Нефтегаздобыча», ныне народного депутата Украины, а также вымогательство денег от его родственников.

Как сообщают в Офисе генпрокурора, речь идет о событиях 2012 года, когда нардепа похитили и более трех лет удерживали «в нечеловеческих условиях, систематически пытали», пытаясь «выбить» несуществующий долг в 200 миллионов долларов США.

«Расследованием установлено, что организатором преступления является его бывший бизнес-партнер, народный депутат нескольких созывов, который в прошлом занимал должность министра транспорта и связи Украины», — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отмечают, что организатор привлек к совершению преступления несколько человек, в том числе представителей криминалитета. А мотивом стало перераспределение доходов от деятельности, а также акций предприятия между его бенефициарами.

Отмечается, что в случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В ОП не называют фамилий, но, похоже, что речь идет об экс-министре Николае Рудьковском, а также «слуге народа» Олеге Семинском, который сейчас является замглавы парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, что в конце 2019 года Николаю Рудьковскому в России дали два года колонии. На скамью подсудимых в Москве Рудьковский попал после того, как засветился на акции протеста под российским посольством в Киеве. Протесты были связаны со сбитым боевиками украинском Ил-76 с украинскими десантниками в районе аэропорта в Луганске.

Фото с сайта Офиса генпрокурора.

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