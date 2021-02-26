Смертельное масштабное ДТП случилось на Ивано-Франковщине: первые подробности

Утром в пятницу, 26 февраля, под Ивано-Франковском произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей, есть жертвы.

Как сообщают в ГУНП в Ивано-Франковской области, около 8 часов утра водитель автомобиля Opel Combo, который ехал в направлении Львова, пытался осуществить поворот налево, когда ехавший за ним Renault Kangoo из-за невнимательности водителя врезался во впереди едущее авто.

«В результате столкновения Renault Kangoo выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «ВАЗ 21010», который в левой полосе движения ехал в сторону Ивано-Франковска. После этого еще одно транспортное средство, Renault 21, ехавшее сзади в направлении Ивано-Франковска, врезалось в «ВАЗ», — сообщают в полиции.

Еще два автомобиля, чтобы избежать столкновения, были вынуждены съехать с проезжей части дороги на обочину.

В результате ДТП погибли водитель 1992 года рождения и пассажир 1994 года рождения, а также травмировалась пассажирка 1997 года рождения, у нее легкие телесные повреждения. И погибшие, и пострадавшая ехали в «ВАЗе».

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи открыли уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что недавно в Черниговской области в Десну с моста упал грузовой автомобиль с прицепом Mercedes-Benz Actros. Водитель, гражданин Турции, погиб.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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