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Происшествия

Окровавленные руки перевязали шнурками от ботинок: на Полтавщине две школьницы попытались покончить с собой

16:59 26 февраля 2021
подруги

Цепочка чрезвычайных происшествий с подростками продолжилась в Полтавской области. В селе Шишацкого района две восьмиклассницы по неизвестным причинам решили порезать себе вены. Сейчас угрозы для жизни девочек нет. В полиции говорят, что помощь прибыла вовремя, но еще предстоит выяснить, почему 14-летние школьницы решили нанести себе увечья.

Подруг обнаружили рядом со школой. Утром 25 февраля девочки, как обычно, отправились на занятия, но на уроки не попали. Подруги остались на улице, общались, а потом сделали надрезы на запястьях.

По информации Obozrevatel, девочкам повезло, что их заметили идущие в школу ученики. Один из мальчиков вызвал «скорую», второй позвал на помощь отца, и тот, чтобы остановить кровь, перетянул пострадавшим запястья подручными средствами. Первыми попались под руку шнурки от обуви. Они и были использованы для первичной перевязки.

Пострадавшие девочки дружат уже пять лет. Знакомые говорят, что у одной из школьниц точно были конфликты в семье, а вторая недавно смотрела по ТВ сюжет о самоубийстве в лицее под Киевом. Допускают, что инициатором могла быть одна из подруг, а вторая просто попала под влияние. Полиция изъяла телефоны школьниц для изучения.

Напомним, в феврале было зафиксировано несколько случаев, когда подростки прыгали из окон и с балконов, а также трагические случаи, связанные с приемом детьми сильнодействующих лекарств.

Фото иллюстрация pixabay.com

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