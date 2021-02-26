В Сумах две девочки попытались покончить с собой, наглотавшись таблеток

В последнее время в Украине участились случаи отравление подростков таблетками. Неделю назад такой случай произошел в Умани, десять дней назад отравились две девочки под Киевом, одна из них погибла.

26 февраля в Сумскую областную детскую больницу доставили двух 16-летних девушек, которые также отравились лекарственными препаратами. Об этом сообщил заместитель директора областного центра экстренной медицинской помощи Максим Новиков, передает «Громадське».

Скорая забрала девушек из дома, после звонка одной из них. Родители в то время, когда они употребляли таблетки, были на работе. Девочкам оказали первую помощь и доставили в больницу. Сейчас их состояние удовлетворительное.

Почему подростки принимали медпрепараты, пока не известно.

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Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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