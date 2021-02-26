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Происшествия

На Львовщине пьяный водитель напал на патрульных с лопатой: видео инцидента

20:19 26 февраля 2021
Полиция

В ночь на пятницу, 26 февраля, во Львовской области водитель после проверки на состояние алкогольного опьянения начал крушить лопатой автомобиль правоохранителей. Об этом патрульная полиция сообщает в своем Facebook.

На автодороге Тернополь — Львов — Рава-Русская патрульные остановили автомобиль Renault Kangoo из-за неисправной подсветки номерного знака. Водитель пытался устранить неисправность, но у него не получилось. Во время проверки документов у 46-летнего львовянина были обнаружены признаки опьянения. Проверка на устройстве Drager показала 1,94 промилле, что значительно превышает норму.

Когда патрульные составляли административные документы, водитель открыл багажное отделение, достал оттуда лопату и начал бить по служебному автомобилю. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Теперь мужчине объявили подозрение по ч.1 ст. 296, предусматривающей ответственность за хулиганство.

Напомним, в Киеве неадекватный водитель устроил «гонки» с полицей и совершил ДТП.

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