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Происшествия

Пыталась спасти собаку: в Киеве на Русановке женщина провалилась под лед

13:22 27 февраля 2021
Русановский канал

В субботу, 27 февраля, в Киеве под лед провалилась женщина, которая пыталась спасти свою собаку. ЧП произошло в Днепровском районе столицы, недалеко от проспекта Соборности, 30-А.

Как сообщили в столичном главке ГСЧС, сообщение в оперативно-координационный центр о том, что в Русановском канале находится человек, поступило около 10 часов утра.

Прибывшие на место спасатели, выяснили, что 32-летняя женщина прогуливалась рядом с Русановским каналом вместе с собакой. Пес выбежал на лед и провалился в воду. Хозяйка самостоятельно начала спасать своего питомца, но выйдя на хрупкий лед, тоже провалилась.

Спасатели с помощью веревки достали из воды потерпевшую и собаку. Женщину передали медикам.

Напомним, год назад в Русановском канале тонула машина. Супружескую пару спас спас киевлянин, который в тот момент ехал по Русановской набережной.

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