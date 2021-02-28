В Одессе произошел пожар в СИЗО, где находится Стерненко

В Одессе вечером 27 февраля горел следственный изолятор на ул. Люстдорфская дорога. СИЗО известно тем, что сейчас там удерживается активист Сергей Стерненко.

Пожарные установили, что источник возгорания находился в одноэтажном отдельно стоящем здании пищеблока. От огня пострадало лишь одно это сооружение, другие объекты не задеты.

Пожар тушили около получаса. Ни арестованные, ни сотрудники СИЗО не пострадали, но 35 квадратных метров здания и обрешетка крыши повреждены огнем.

В Департаменте исполнения наказаний уже уточнили, что горел не сам пищеблок, а примыкающая к нему подсобка для инвентаря. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Кровля пищеблока нуждается в ремонте, но сам объект работает в штатном режиме.

Видео с места пожара приводит Telegram-канал Х… Одесса.

Напомним, в Одесском СИЗО пообещали выделить отдельную камеру для Сергея Стерненко, учитывая просьбу адвоката.

Фото — скриншот видео

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