Ударил мать в грудь ножом: в Ровно женщина заявила, что пострадала от действий двухлетнего сына

В Ровно женщина вызвала «скорую» помощь и заявила, что ее ранил в грудь ножом 2-летний сын. Но медиков насторожило то, что они увидели в их квартире, сообщает ТСН.

Так, жительница сама позвонила в скорую, но разговор нецензурной лексикой постоянно перебивал ее нетрезвый муж. Едва узнав по какому адресу находится женщина, медики тут же выехали к потерпевшей. Уже через 8 минут бригада скорой была на месте. Они увидели малыша с ножом в руках.

«Взволнованная женщина молодая. С виду выпивший мужчина, вел себя неадекватно и ребенок до двух лет, менее двух лет, который держал в руке нож», — рассказал заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи Ровенской области Олег Ушкевич.

Раненой женщине оказали помощь и отвезли на госпитализацию в областную больницу. Параллельно об этом вызове сообщили полицию.

«В первую очередь потерпевшая объясняла, что напоролась на нож, когда его держал в руках ее несовершеннолетний ребенок. Так же объяснял и мужчина», — сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Ровенской области Мария Юстицкая.

Соседи рядом о семье говорить не хотят. Другие их хорошо и не знают. Впрочем, говорят, женщину с ребенком на прогулках видят постоянно. И мало верят в то, что двухлетний мальчик разгуливал по квартире с ножом в руках и ранил маму.

Непохоже было и медикам скорой, что женщина случайно напоролась на нож в руках малыша.

«Такой механизм травмы надуманный и этого быть не могло», — отметил Олег Ушкевич.

Женщину уже прооперировали. Сначала она со следователями говорила, но теперь не хочет. С журналистами тоже.

«Сейчас потерпевшая не дает показаний, утверждает, что она чувствует себя плохо», — говорит Мария Юстицкая.

Что же произошло на самом деле — ответ даст экспертиза. Ее в полиции уже назначили. Открыли производство за нанесение телесного повреждения женщине. Присматриваются к ее мужу. Если мама оговорила маленького сына и ранил ее кто-то другой, виновному грозит до 8 лет за решеткой.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в городе Белая Церковь Киевской области мужчина после семейной ссоры убил мужчину, который курил на балконе в подъезде.

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