Взрыв в больнице в Черновцах: умер второй пострадавший

В Черновцах выросло число жертв взрыва в городской больнице. В ночь на 28 февраля умер второй пострадавший на пожаре. Это подтвердили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Пожар возник днем 27 февраля. В больничной палате на втором этаже, где лежали пациенты с коронавирусом, загорелась кислородная труба. Один из пациентов — 76-летний мужчина — погиб сразу же. Второго — 77-летнего пострадавшего — врачи пытались спасти, хотя шансов было немного. Мужчина получил ожоги трех четвертей тела.

Из здания удалось эвакуировать двадцать человек. В огне сгорели больничная мебель и медицинское оборудование. В полиции проверяют версию о нарушении пожарной безопасности в палате.

Пожары в коронавирусных отделениях больниц имели место не только в Черновцах. После трагедии в Запорожье, где погибли четверо человек, в том числе молодая анестезиолог, власти пообещали проверить все «коронавирусные» отделения. Отмечалось, что проблема достаточно типовая для больниц: электропроводка не рассчитана на огромное количество кислородных концентраторов, в которых нуждаются больные с ковидом.

Фото cv.npu.gov.ua



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