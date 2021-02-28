27.82 / 27.99 33.55 / 33.89
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Взрыв в больнице в Черновцах: умер второй пострадавший

12:20 28 февраля 2021
пожар

В Черновцах выросло число жертв взрыва в городской больнице. В ночь на 28 февраля умер второй пострадавший на пожаре. Это подтвердили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Пожар возник днем 27 февраля. В больничной палате на втором этаже, где лежали пациенты с коронавирусом, загорелась кислородная труба. Один из пациентов — 76-летний мужчина — погиб сразу же. Второго — 77-летнего пострадавшего — врачи пытались спасти, хотя шансов было немного. Мужчина получил ожоги трех четвертей тела.

Из здания удалось эвакуировать двадцать человек. В огне сгорели больничная мебель и медицинское оборудование. В полиции проверяют версию о нарушении пожарной безопасности в палате.

Пожары в коронавирусных отделениях больниц имели место не только в Черновцах. После трагедии в Запорожье, где погибли четверо человек, в том числе молодая анестезиолог, власти пообещали проверить все «коронавирусные» отделения. Отмечалось, что проблема достаточно типовая для больниц: электропроводка не рассчитана на огромное количество кислородных концентраторов, в которых нуждаются больные с ковидом.

Фото cv.npu.gov.ua

100

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
винник

Мог накупить квартир на Крещатике и больше не петь: Олег Винник сожалеет, что не «думал мозгами» в начале карьеры

Григорий Решетник и Яна Глущенко стали парой

Григорий Решетник и Яна Глущенко стали парой

Олег Винник

Все только начинается: Винник рассказал о количестве сексуальных контактов в своей жизни

Катя Осадчая

«Самый теплый семейный праздник»: Катя Осадчая показала свою маму в ее день рождения

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер