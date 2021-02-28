Смертельное ДТП на трассе «Харьков-Симферополь»: столкнулись два автомобиля, есть погибшие и пострадавшие

Полиция Запорожской области просит помочь установить причины аварии на трассе М-18 Харьков — Симферополь. Там «Audi А6» по неизвестным причинам выехала на «встречку» и лоб в лоб столкнулась с «Toyota Tundra». Водитель и пассажир «Audi» погибли на месте.

После столкновения «Audi» искорежило так, что капот превратился в груду металла. Находившиеся в машине тела двоих мужчин пришлось высвобождать специальным инструментов. Личности погибших установлены — это были жители поселка Акимовка 46 и 47 лет.

Полицейские просят водителей, которые в период около 20:00 27 февраля проезжали по трассе М-18 в районе Мелитополя и поселка Акимовка, поделиться записями с видеорегистраторов.

Находившиеся в «Тойоте» мужчины остались живы. 62-летний и 64-летний мелитопольцы с травмами доставлены в ближайшую больницу.

Напомним, синоптики предупреждали, что в ближайшие дни дорожная обстановка в юго-восточных областях будет сложной, видимость будет ограниченной из-за тумана. Дополнительно усложнит поездки скользкая трасса, дождь и сильный ветер.

Фото zp.dsns.gov.ua, zp.npu.gov.ua

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