27.82 / 27.98 33.55 / 33.87
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Смертельное ДТП на трассе «Харьков-Симферополь»: столкнулись два автомобиля, есть погибшие и пострадавшие

13:46 28 февраля 2021
дтп

Полиция Запорожской области просит помочь установить причины аварии на трассе М-18 Харьков — Симферополь. Там «Audi А6» по неизвестным причинам выехала на «встречку» и лоб в лоб столкнулась с «Toyota Tundra». Водитель и пассажир «Audi» погибли на месте.

После столкновения «Audi» искорежило так, что капот превратился в груду металла. Находившиеся в машине тела двоих мужчин пришлось высвобождать специальным инструментов. Личности погибших установлены — это были жители поселка Акимовка 46 и 47 лет.

дтп

Полицейские просят водителей, которые в период около 20:00 27 февраля проезжали по трассе М-18 в районе Мелитополя и поселка Акимовка, поделиться записями с видеорегистраторов.

Находившиеся в «Тойоте» мужчины остались живы. 62-летний и 64-летний мелитопольцы с травмами доставлены в ближайшую больницу.

Напомним, синоптики предупреждали, что в ближайшие дни дорожная обстановка в юго-восточных областях будет сложной, видимость будет ограниченной из-за тумана. Дополнительно усложнит поездки скользкая трасса, дождь и сильный ветер.

Фото zp.dsns.gov.ua, zp.npu.gov.ua

122

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
винник

Мог накупить квартир на Крещатике и больше не петь: Олег Винник сожалеет, что не «думал мозгами» в начале карьеры

Григорий Решетник и Яна Глущенко стали парой

Григорий Решетник и Яна Глущенко стали парой

лиза галкина

Истинная леди: Лиза Галкина в «кукольном» платье восхитила стилиста Аллы Пугачевой

Катя Осадчая

«Самый теплый семейный праздник»: Катя Осадчая показала свою маму в ее день рождения

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер