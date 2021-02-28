Водитель врезался в дорожный знак, а затем в дерево: в Польше трагически погибли два украинца

В Польше в ночь на воскресенье, 28 февраля, в ДТП погибли двое граждан Украины. Как сообщает полиция Люблина (в этом городе и случился инцидент), украинец, управлявший Volkswagen Passat, внезапно свернул с дороги, врезавшись в дорожный знак, а затем в дерево. Погиб и сам 24-летний водитель, и его 22-летний пассажир.

Согласно предварительным выводам сотрудников люблинской дорожной полиции, водитель Volkswagen Passat ехал со стороны ул. Филаретов в направлении улицы Надбыстрицкой.

На месте происшествия несколько часов работали полицейские, дорогу в это время перекрывали.

Напомним, в середине января в польском городе Ополе водитель-поляк намеренно протаранил автомобиль с четырьмя гражданами Украины. Тогда жертвой ДТП стал 18-летний житель Винницкой области Александр Ивашко.

Фото Полиции Люблина

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