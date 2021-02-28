27.83 / 27.98 33.58 / 33.86
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Жуткая находка на Львовщине: собаки притащили во двор человеческую ногу

16:56 28 февраля 2021
Полиция

Во Львовской области на территорию одного из домохозяйств собаки притащили человеческую ногу, сообщает «Золочів.нет».

Инцидент произошел в селе Гологоры Золочевского района Львовской области. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Как сообщил следователь Золочевского отдела полиции ГУ ЧП во Львовской области Николай Яремчук, нога имеет определенные повреждения и была передана на экспертизу. Полицейские предполагают, что указанная часть тела может принадлежать ранее пропавшему без вести местному жителю. Правоохранители просят присоединиться к поискам тела совместно с работниками полиции и Национальной гвардии Украины.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Турции в больницу заявилась уличная кошка, которая принесла с собой больного котенка. И положила его к ногам медиков, ожидая от людей помощи. К чести врачей, помощь животные получили незамедлительно. Маму-кошку накормили. А ее малыша осмотрели и устранили проблему. Во время осмотра кошка не отходила от врачей ни на шаг. В настоящее время мать и ее дитя чувствуют себя хорошо.

353

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Григорий Решетник и Яна Глущенко стали парой

Григорий Решетник и Яна Глущенко стали парой

Олег Винник

Все только начинается: Винник рассказал о количестве сексуальных контактов в своей жизни

винник

Мог накупить квартир на Крещатике и больше не петь: Олег Винник сожалеет, что не «думал мозгами» в начале карьеры

лиза галкина

Истинная леди: Лиза Галкина в «кукольном» платье восхитила стилиста Аллы Пугачевой

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер