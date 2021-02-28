27.83 / 27.98 33.58 / 33.86
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Смертельное ДТП под Ровно: автомобиль влетел в бетонную арку пансионата, погибли два человека

20:51 28 февраля 2021
На месте ДТП

На Ровенщине произошло смертельное ДТП — водитель Audi A6 не справился с управлением и допустил наезд на бетонную арку санатория. Погибли два человека — пассажиры авто, сообщает Отдел коммуникации областного главка полиции.

Водитель автомобиля, по данным полиции, был нетрезв.

В настоящее время он задержан и находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух человек»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде от пяти до десяти лет лишения свободы.

Полиция показала фото с места происшествия.

Напомним, в Польше в ночь на воскресенье, 28 февраля, в ДТП погибли двое граждан Украины, авто которых въехало в столб. А в Запорожье полиция просит помочь установить причины аварии на трассе М-18 Харьков — Симферополь, где Audi А6 по неизвестным причинам выехала на «встречку» и лоб в лоб столкнулась с «Toyota Tundra».

108

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ани Лорак

«Шикарная красотка»: Ани Лорак очаровала поклонников платьем с экстремальным декольте

Григорий Решетник и Яна Глущенко стали парой

Григорий Решетник и Яна Глущенко стали парой

винник

Мог накупить квартир на Крещатике и больше не петь: Олег Винник сожалеет, что не «думал мозгами» в начале карьеры

Алла Пугачева

«Слова из песни нашей Тины»: Алла Пугачева неожиданно процитировала хит Кароль

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер