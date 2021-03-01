27.86 / 28.06 33.51 / 33.89
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

«Мост Кличко» снова треснул (фото)

13:00 1 марта 2021
трещины на мосту Кличко
Светлана СИМОНЕНКО, специально для «ФАКТОВ»

Одна из стеклянных секций Пешеходного велосипедного моста, который соединяет парк «Владимирская горка» с Аркой дружбы народов в Киеве, снова покрылась множеством трещин. Об этом пишет в Facebook общественный деятель Сергей Бригадир.

«Очередная авария „Селфи-моста“ Кличко стала настолько рутинной, что секцию треснувшего стекла уже даже не огораживают и не охраняют», — констатировал он.

Сергей Бригадир также рассказал, что общался с ребятами, которые якобы должны отвечать за правопорядок на мосту по этой проблеме. «Но они говорят, что приезжали коммунальщики и ставили „ленточку“, но отдыхающие ее срывают, и они не могут справиться с этой проблемой», — отметил Бригадир.

Напомним, первые трещины на стеклянных секциях «моста Кличко» появились сразу на следующий день после его открытия — в мае 2019 года. Позже они начали возникать там с определенной периодичностью.

15 декабря 2020 года на Шулявском путепроводе, который мэр Киева Виталий Кличко ровно за год до того открыл после реконструкции «с нуля», на проезжую часть одновременно упали три электроопоры.

В январе 2021 года огромная продольная трещина образовалась на эстакаде возле метро «Нивки», притом что конструкция была капитально отремонтирована за три года до этого за 200 млн грн.

606

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Руслан Евдокименко

«Зиму пережили!» Сын Ротару поделился радостью

Оксана Марченко

Оксана Марченко могла погибнуть в Гидропарке: всплыли подробности

Горбунов с сыном

«Зачем такое показывать?» Горбунов разозлил подписчиков фотографией с сыном

Дженнифер Лопес

«Самая красивая женщина в мире»: фото 51-летней Дженнифер Лопес в откровенном купальнике очаровало фанатов

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер