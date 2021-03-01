«Мост Кличко» снова треснул (фото)

Одна из стеклянных секций Пешеходного велосипедного моста, который соединяет парк «Владимирская горка» с Аркой дружбы народов в Киеве, снова покрылась множеством трещин. Об этом пишет в Facebook общественный деятель Сергей Бригадир.

«Очередная авария „Селфи-моста“ Кличко стала настолько рутинной, что секцию треснувшего стекла уже даже не огораживают и не охраняют», — констатировал он.

Сергей Бригадир также рассказал, что общался с ребятами, которые якобы должны отвечать за правопорядок на мосту по этой проблеме. «Но они говорят, что приезжали коммунальщики и ставили „ленточку“, но отдыхающие ее срывают, и они не могут справиться с этой проблемой», — отметил Бригадир.

Напомним, первые трещины на стеклянных секциях «моста Кличко» появились сразу на следующий день после его открытия — в мае 2019 года. Позже они начали возникать там с определенной периодичностью.

15 декабря 2020 года на Шулявском путепроводе, который мэр Киева Виталий Кличко ровно за год до того открыл после реконструкции «с нуля», на проезжую часть одновременно упали три электроопоры.

В январе 2021 года огромная продольная трещина образовалась на эстакаде возле метро «Нивки», притом что конструкция была капитально отремонтирована за три года до этого за 200 млн грн.

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