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Происшествия

Взрыв произошел в школе на Николаевщине

13:24 1 марта 2021
Эвакуация пострадавшего

В Николаевской области утром в понедельник, 1 марта, произошел пожар на территории средней школы в селе Ивановка (Очаковский район). Там взорвался твердотопливный котел, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Информация о происшествии поступила в 07:36. Прибыв на место инцидента, спасатели установили, что пожар захватил площадь 2 кв.м.

На место были дополнительно направлены специальный аварийно-спасательный автомобиль САРМ-С, автокран КTA-18 на базе КамАЗ-53228, при помощи которых осуществлялся разбор разрушенных конструкций.

Из-под завалов извлекли 27-летнего пострадавшего, которого придавило бетонной плитой. Мужчину передали медикам.

Спасатели показали фото с места инцидента.

Пожар обрушил кровлю здания

Напомним, накануне в Киеве вспыхнул пожар в бывшей тюрьме НКВД, а в Одессе произошел пожар в СИЗО.

Фото ГУ ГСЧС в Николаевской области

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