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Происшествия

16 килограммов золота и сотни тысяч в долларах и евро: подробности скандала с сотрудниками посольства Украины в Польше

16:31 1 марта 2021
Деньги

Во Львове разоблачили группу, занимавшуюся контрабандой под прикрытием дипломатических привилегий. Об этом сообщает ГБР.

На таможенном посту Яготин Волынской таможни был задержан микроавтобус, в котором находилось 140 000 долларов США, 67 200 евро, 11 600 польских злотых, 16 кг золота, а также партия сигарет стоимостью около 1,5 млн грн.

Следствие установило, что в микроавтобусе контрабанду перевозили водитель Посольства Украины в Республике Польша и один из секретарей Представительства МИД Украины. К этой деятельности был привлечен также сотрудник Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в Закарпатской области и бывший работник Посольства вместе с сыном — атташе по консульским вопросам Посольства Украины в Польше.

Напомним, на контрабанде сигарет попался супруг первого секретаря посольства Украины в Словакии.

Фото и видео: пресс-служба СБУ

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