27.80 / 27.99 33.34 / 33.74
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Полицейских из Сум будут судить за то, что сделали задержанному больно: ГБР показало фото беспредела

17:55 2 марта 2021
Задержание

Двум полицейским сообщил о подозрении в превышении служебных полномочий. Об этом информирует пресс-служба ГБР.

Следствие установило, что сотрудники патрульной полиции Сумской области подошли к мужчине, стоявшему во внутреннем дворике одного из домов и потребовали предъявить документы. Тот отказался их предоставить, но указал, что он инвалид второй группы и не нарушает закон. Несмотря на это, правоохранители задержали мужчину, надавив коленом на его шею и голову, а также надели на руку и ногу наручники. Затем несли задержанного к автомобилю за наручники, что причиняло ему сильную боль. Эти факты подтвердили свидетели.

Судебно-медицинская экспертизы установила, что потерпевший получил телесные повреждения легкой и средней степени тяжести: синяки, многочисленные ссадины и перелом пальца правой кисти.

Суд признал, что никаких оснований для задержания у правоохранителей не было, а полицейским сообщил о подозрении в превышении служебных полномочий.

Напоминаем, в Харьковской области двое полицейских «улучшали статистику», игнорируя тяжкие преступления.

Фото: ГБР

73

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Винник с женой

Приласкавший на днях экс-возлюбленную Олег Винник появился на публике с женой

Людмила Порывай

Мать Наташи Королевой назло ненавистникам предстала в нижнем белье

Тина Кароль и Слава Демин

«Отпусти!» Расставшийся с женой ведущий сообщил о неприлично частых встречах с Тиной Кароль

дом

В Запорожье мать и дочь покончили с собой, поочередно выпрыгнув из окна 9-го этажа

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер