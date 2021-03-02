На Одесчине уголовник похитил девушку и под угрозой ножа требовал любви

В Одесской области рецидивист похитил молодую девушку и пытался склонить ее к сожительству. Как сообщает полиция, помощником похититель взял молодого знакомого, ранее судимого. Вдвое мужчины вывезли девушку в лесопосадку, а чтобы жертва не позвала на помощь, пригрозили ножом.

Девушку подстерегли на улице. «Я его (похитителя) знаю достаточно давно. Он хотел жить со мной, а я не хотела, потому что он садист… Я бросилась бежать от него, стучалась в калитку, где увидела людей. Они не успели мне открыть. Меня насильно посадили в машину, вывезли в посадку, а там затолкали в багажник», — рассказывала полиции пострадавшая.

Полицейских вызвали соседи, которые видели, как мужчины силой увозили односельчанку. Чтобы задержать похитителя, полицейские привлекли маму девушки. Та позвонила агрессивному кавалеру и убедила не глупить, а приезжать вместе с девушкой в Измаил и там уладить конфликт. В Измаиле злоумышленника задержал наряд патрульной полиции.

46-летний похититель и его 26-летний сообщник оказались неоднократно судимыми и как раз дожидались нового приговора за имущественные преступления. Теперь к прошлым провинностям добавятся обвинения в похищении человека. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Фото od.npu.gov.ua, pixabay.com

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