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Происшествия

Лицеист лишился селезенки после удара помощника физрука в Чернигове

14:36 3 марта 2021
Кулак

В Чернигове расследуется случай травмы лицеиста, которая привела к удалению селезенки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

Предварительно установлено, что работник лицея (помощник воспитателя) после вечерней проверки нанес удар кулаком 17-летнему воспитаннику Черниговского лицея с усиленной физической подготовкой.

Через несколько дней лицеиста пришлось госпитализировать — в одной из больниц ему удалили поврежденную селезенку.

Открыто уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений.

Ранее сообщалось, что в Одессе уволили учительницу, накричавшую на ученицу за общение на украинском языке в ходе урока — в сеть попала аудиозапись.

Напомним, в Кривом Роге похитили двоих школьников — их избили, заперли в повальном помещении гаража и пытали.

Фото: pixabay.com

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