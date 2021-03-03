Лицеист лишился селезенки после удара помощника физрука в Чернигове
В Чернигове расследуется случай травмы лицеиста, которая привела к удалению селезенки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.
Предварительно установлено, что работник лицея (помощник воспитателя) после вечерней проверки нанес удар кулаком 17-летнему воспитаннику Черниговского лицея с усиленной физической подготовкой.
Через несколько дней лицеиста пришлось госпитализировать — в одной из больниц ему удалили поврежденную селезенку.
Открыто уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений.
Ранее сообщалось, что в Одессе уволили учительницу, накричавшую на ученицу за общение на украинском языке в ходе урока — в сеть попала аудиозапись.
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Фото: pixabay.com462
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