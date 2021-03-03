Массовое самоубийство? Что за флешмоб в TikTok про «3 марта» и при чем тут «скопинский маньяк»

В Украине участились случаи подростковых самоубийств. Пожалуй, и дня не проходит, чтобы в криминальной хронике не упомянули о том, что кто-то из подростков наглотался таблеток, участвуя во флешмобе «Съешь сорок таблеток и посмотри, что будет», или порезал себе вены, или выбросился из окна. Активизировались так называемые «группы смерти», подобные печально известному «Синему киту». В феврале в сети появился новый опасный флешмоб, который называется «Я жду 3 марта». Странные видео с непонятным на первый взгляд содержанием начали публиковать в различных соцсетях. Но впервые такой ролик появился в сети TikTok, той самой, где призывали подростков попробовать съесть 40 таблеток дротаверина. По мнению пользователей соцсетей, эти видеоролики — не что иное, как призывы к массовым самоубийствам. «Сегодня ко мне подошел сын 12 лет и спросил: „Мама, а что будет 3 марта?“ Я не поняла вопроса и полезла в Google. Оказывается, в TikTok идет призыв к массовым самоубийствам, намеченным на 3 марта», — пишет взволнованная Ольга Пахомова из Днепра.

«Все произойдет сегодня в 18:00. Я с вами»

Что на самом деле есть в тех видеороликах? Будем откровенны: там не упоминается слово «суицид». Фотографии подростков с размытыми лицами или в масках появляются одна за другой на фоне депрессивной музыки. На экране — надписи: «Я просто теперь жду 3 марта», «Кто знает суть тренда, тот знает. Встретимся 3 марта», «Люди, вы тоже ждете 3 марта? Тогда я с вами».

Мне удалось пообщаться с одним из подростков, который оставил комментарий под этим видео. Парень по имени Дима написал, что готов принять участие во флешмобе: «Все произойдет в 18:00. Я с вами».

Дима согласился ответить на мои вопросы. На этот раз я не скрывал, что работаю журналистом. Парень признался, что ему 14 лет. На самом деле он не собирается совершать никакого самоубийства, а комментарий оставил просто «по приколу».

— Да я что, дурак, что ли? — написал мне Дима. — Это просто так. Я не собираюсь прыгать с крыши или глотать таблетки. И, если честно, не верю, что в этом флешмобе все настолько серьезно. Это просто какая-то игра. Смотрите, ведь на видео никто не говорит про самоубийства.

— А откуда ты знаешь, что призыв идет именно к тому, чтобы совершить самоубийство?

— Так все говорят. А про что же это все? Эти видео, эти фразы? Хотя, я думаю, что некоторые, у кого с психикой не все в порядке, могут и минусануться («умереть» на подростковом жаргоне. — Авт.). Я состоял во многих «группах смерти». Но — чисто поприкалываться. Один раз даже пытался в «Синем ките» отговорить девушку от самоубийства, к которому она готовилась. Не знаю, чем все закончилось. Она просто перестала выходить на связь. Но в криминальных новостях я не видел информации, что похожая девушка покончила с собой.

— Ты говоришь, что был участником «групп смерти»… Тебе давали различные опасные задания?

— Давали, конечно. Я легкие выполнял — типа сделать надрез на руке. Было интересно, что они дальше скажут. Когда задания становились более опасными, я просто выходил из игры, и все.

— Тебя так просто отпускали? Я читал, что кураторы «групп смерти» не отпускают своих жертв просто так. Начинают угрожать, мол, знают, где ты живешь, пугают расправой с близкими.

— Я вступал в группы с фейковых страниц. Причем в интернет выходил через браузер Tor (используется в сети для анонимности. — Авт.). Пусть ищут. Главное, когда начинаешь участвовать в таких играх, не воспринимать все всерьез.

«У многих маньяков были свои фанаты»

«ФАКТЫ» пообщались с исследователем «темного интернета» Виталием Гуком, который рассказал, что, возможно, нынешний флешмоб «3 марта» приурочен к выходу на свободу опасного маньяка Виктора Мохова.

— «Скопинский маньяк» вышел на свободу именно 3 марта, — говорит Виталий Гук. — Дело в том, что фанаты были у многих маньяков — и у Чикатило, и у Оноприенко, и у Ткача. Совсем не обязательно, что это последователи серийных убийц. Нет. У них есть в интернете свои сообщества. Они досконально изучают каждый эпизод, каждое убийство. Знают все подробности, биографию. Честно говоря, не понимаю, для чего им это все. У Виктора Мохова также есть свои фанаты. Я удивился, когда увидел, что в группе, посвященной «скопинскому маньяку», почти 300 тысяч участников.

«Скопинский маньяк» Виктор Мохов 3 марта вышел на свободу

— Но ведь Мохов не серийный убийца. В 2000 году он похитил двух девочек — 14 и 17 лет и продержал у себя в специально вырытом бункере 1296 дней. Все это время он постоянно насиловал своих пленниц, содержал их в ужасных условиях, почти не кормил. Жертвы даже были беременны от него. Спастись им удалось благодаря переданной на свободу записке. Почему именно освобождение Мохова может стать причиной смертельно опасного флешмоба?

— Я делаю такой вывод, потому что в группе фанатов «скопинского маньяка» прозвучал призыв: принести жертву, посвященную его освобождению. Скорее всего, этот призыв не от постоянных участников этой группы, а от провокаторов. Они вступили в группу незадолго до того, как озвучили этот призыв. Интересно, что часть участников сообщества поддержала эту идею. Кто-то высказался о том, что можно спровоцировать массовое самоубийство среди подростков. Именно поэтому я почти уверен, что флешмоб «Встретимся 3 марта» в социальную сеть TikTok поступил именно с подачи таких вот провокаторов. Таким образом они, видимо, раскручивали собственную группу в TikTok.

Кстати, 3 марта — Всемирный день предотвращения самоубийств, который отмечается на всей планете с 2003 года.

— В видеороликах о 3 марта нет явных призывов к массовым самоубийствам. Может быть, это просто шутка такая? Ничего не будет в этот день?

— Если что-то произойдет, начнутся массовые суициды и организаторов флешмоба установят, они могут сказать, что не призывали подростков к самоубийству. И будут правы. Мы сейчас с вами обсуждаем этот флешмоб на уровне догадок: произойдут самоубийства или нет. Может быть, это какой-то социальный эксперимент. Но я думаю, что предупрежден — значит вооружен. Вот сейчас те родители, которые уже знают про флешмоб, пусть внимательнее будут к своим детям. Не оставляйте их одних, займите чем-то. Я думаю, что таким образом можно будет нарушить планы кураторов смертельно опасного флешмоба.

Сообщение Ольги Пахомовой из Днепра

Ранее «ФАКТЫ» писали о суицидальной игре «Момо». Персонаж по имени Момо неожиданно появляется в списке ваших контактов. Все попытки удалить его, как правило, безрезультатны. Контакт появляется снова и снова, а некто, со страшным изображением на аватарке, начинает писать вам, что все про вас знает и вы умрете через несколько дней. Интересно, что изображение Момо — это фотография появившейся в 2016 году в музее ужасов в Японии скульптуры японского художника Мидори Хаяси, изображающей птицу-мать. Сам Хаяси, скорее всего, не имеет никакого отношения к этой жуткой игре, стремительно распространяющейся по всему миру.

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