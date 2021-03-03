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Происшествия

В «украинской Венеции» прорвало канализацию: нечистоты хлынули в Дунай

16:08 3 марта 2021
Система канализации

В Одесской области в Вилково произошло масштабное ЧП на канализационном коллекторе — город затапливает нечистотами. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Из-за долгов за электроэнергию в Вилково отключили помповые станции, в результате перестала работать канализация. От этого пострадали больницы и школы, а сточные воды потекли в Дунай. Всего в Вилково, которое называют «украинской Венецией», почти тридцать объектов не могут полноценно избавляться от стоков.

Отмечается, что вакуумную канализацию в Вилково открыли три года назад, ее построили на деньги партнеров из ЕС, и затраты составили 4,5 млн евро. При этом, если спонсоры узнают ЧП, вложенные средства придется возвращать.

Напомним, в Киеве возникают проблемы с канализацией, которые приводят к мощным потопам.

Фото: https://bessarabia.in.ua/

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