Воры наведались к главе САП: что украли
В ночь на вторник, 2 марта, у Максима Грищука, исполняющего обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), обокрали автомобиль. Об этом сообщает РБК-Украина.
Кража из автомобиля Максима Грищука произошла в Киеве, на улице Елены Телиги. Злоумышленники выбили в машине окно и украли видеорегистратор.
Правоохранители открыли уголовное дело, но преступников пока не нашли.
Напомним, в Киеве у сотрудника посольства Нидерландов в Украине украли велосипед — его в последний раз видели возле офиса НАБУ. А в Подольском районе столицы мужчина угнал у иностранного дипломата внедорожник.
Ранее сообщалось, что полицейские Киева обнародовали криминогенную статистику столичных районов за последние месяцы — первое место неожиданно занял Шевченковский район.
Фото: Facebook Максима Грищука218
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