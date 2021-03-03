Спас бронежилет: на Луганщине едва не убили полицейского

На Луганщине мужчина с ножом напал на полицейского — бойца батальона «Луганск-1». Тот находился на боевом дежурстве — патрулировал улицы Северодонецка в составе наряда.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, инцидент произошел около 15:15 3 марта, когда бойцы остановили мужчину и женщину (они вели себя подозрительно).

По просьбе полицейских остановиться и предоставить документы, удостоверяющие личность, 29-летний мужчина достал из одежды нож и нанес им несколько ударов правоохранителю в область грудной клетки. От тяжелых травм того спас бронежилет.

Орудие преступления

Спасительный бронежилет

После этого злоумышленник продолжал агрессивные действия, даже когда правоохранители пытались его разоружить и задержать.

Раненый сотрудник полиции на данный момент находится в больнице, где ему оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия находится руководство Главного управления Национальной полиции, прокуратура и сотрудники спецподразделения ТОР, там же работают следственно-оперативная группа и эксперты.

Напомним, ранее с ножом на людей на остановке общественного транспорта бросался житель Житомира. Неадеквата обезвредили двое мужчин, оказавшиеся рядом. Они же удерживали хулигана на земле до приезда полиции.

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