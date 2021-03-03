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На Майдане в Киеве блогер ради «крутого» видео ударил полицейского

19:58 3 марта 2021
Допрос злоумышленника

В Киеве на Майдане Незалежности задержали молодчика, который ударил патрульного в лицо, пытаясь макнуть его в тарелку со сливками. Как сообщает пресс-служба Полиции Киева, парень подошел к наряду патрульных якобы ради предупреждения о предстоящем ДТП на улице Крещатик. После «флешмоба» он попытался сбежать, но был задержан.

Во время допроса парень признался, что планировал выложить видео с патрульным в соцсети и зарабатывать на его просмотрах.

В полиции шутки не поняли и сообщили о подозрении в совершении хулиганских действий в отношении патрульного полицейского (часть 3 статьи 296 Уголовного кодекса Украины).

Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Напомним, в январе 2020 года в Ровно хулиган пробежался по машине полиции и снял это на видео, после чего хайп подхватили в Киеве.

Фото Полиции Киева

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