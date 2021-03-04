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Происшествия

Зашел в туалет и выстрелил себе в голову: львовский полицейский покончил с собой

11:57 4 марта 2021
Патрульный

Патрульная полиция Львова сообщила о гибели своего сотрудника — его тело с огнестрельным ранением головы обнаружили перед началом рабочего дня на территории Управления.

«По предварительной информации, 34-летний полицейский совершил самоубийство из-за семейных неурядиц», — сообщил Интерфаксу-Украина начальник управления патрульной полиции во Львовской области Роман Пилипенко.

Данных о погибшем он не привел, однако местный интернет-ресурс Zaxid.net со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах уточнил, что погибший полицейский получил оружие, а после этого зашел в туалет на территории управления и там выстрелил себе в голову.

Примечательно, что в Facebook областного управления полиции утром 4 марта появилась информация о смерти 40-летнего старшего сержанта патрульной полиции из Дрогобыча Марьяна Смольского.

В соответствии с ней, патрульный скончался в больнице. У мужчины, отдавшего службе 19 лет, остались жена и 11-летний сын.

Напомним, минувшим летом на Днепропетровщине нашли повешенным 52-летнего военнослужащего.

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