Деньги «ошибочно» перечислили на вашу карточку: как не стать жертвой мошенников

Неожиданно получили на банковскую карту перевод от незнакомого человека, который спустя время просит вернуть деньги, «ошибочно» перечисленные вам? Не торопитесь выполнять просьбу. Это может быть очередная схема мошенничества по выманиванию денег. Убедилась на примере родственницы.

Недавно на карточку сестры неожиданно поступили 6 тысяч гривен от имени некоего Виталия Соколовского. Она тщетно пыталась припомнить автора перевода. А через пару дней Виталий сам позвонил и попросил срочно вернуть «случайно» отправленную им сумму. Дескать, эти деньги в качестве алиментов предназначались бывшей жене, которая очень-очень в них нуждается. «Я просто перепутал всего лишь одну цифру в номере карточки, и она оказалась вашей. Пожалуйста, верните деньги даже не мне, а на номер карточки моей экс-супруги, я ей все объясню», — сокрушался Виталий. На реплику сестры, мол, могу сделать это в течение ближайших трех дней, стал причитать: «Ну что вы… У ребенка нет памперсов, надо покупать молочную смесь, у экс-супруги истерика… Вы же женщина…» Заподозрив подвох, о котором читала в соцсетях, сестра все же прервала разговор, пообещав подумать. А сама тут же набрала номер обслуживающего ее карту банка, чтобы посоветоваться. Менеджер, выслушав историю о «случайном переводе» и просьбе его вернуть, сказала: «Поздравляю, вы стали жертвой мошенников».

По словам сотрудницы финучреждения, в данном случае их цель — мотивировать жертву быстро перечислить деньги назад на указанный мошенником счет. А потом сердобольного человека ожидают серьезные проблемы.



Оказывается, аферисты проделывают свой фокус, заказывая, например, на AliExpress товары на крупную сумму. Сначала с их карты на счет выбранной жертвы перечисляется небольшая сумма (например, 6 «алиментных» тысяч). По просьбе отправителя получатель «ошибочного перевода» перечисляет деньги не ему, а на указанный им дополнительный счет. И таким образом сумма автоматически зачисляется в виде предоплаты за выбранный мошенниками товар. Предоплата — лишь верхушка айсберга, ведь она служит подтверждением дальнейшего погашения остатка стоимости заказа в полном объеме. А это могут быть десятки и сотни тысяч, которые затем будут всеми доступными способами «вынимать» из посочувствовавшей «заботливому отцу» жертвы.



В Нацбанке говорят, что данный случай относится к социальной инженерии, которая остается самым популярным методом финансовых мошенников. Они неустанно придумывают способы выманивания персональных данных, кодов, паролей, чтобы граждане переводили деньги под психологическим влиянием в пользу аферистов.

Как же правильно действовать, чтобы не допустить обмана

Во-первых, как только на ваш счет упала неожиданная сумма и поступил звонок с просьбой вернуть их, не торопитесь это делать и отнеситесь критически к происходящему. Во-вторых, следует немедленно обратиться в банк, воспользовавшись телефонами с оборотной стороны платежной карты, чтобы выяснить легитимность отправителя. В-третьих, ни в коем случае не перечислять самим чужие деньги назад: они отзываются только банком.

Нацбанк постоянно напоминает: чтобы избежать негативных последствий, не нужно отвечать на подозрительные звонки, пин-код карты нельзя никому доверять, а при его наборе клавиатуру в банкомате следует прикрывать рукой (мошенники могут устанавливать микровидеокамеры). Подозрительные звонки и операции, сомнительные действия «сотрудника банка» проверять у оператора вашего банковского учреждения по горячему телефону. Все, что можно сообщать по телефону сотруднику банка, это 16-значный номер карточки, можно (но не обязательно) ФИО. Однако в банке уверяют, что их сотрудники не надоедают клиентам своими расспросами.

Информирован — значит вооружен. Для этого Нацбанк, сотрудничая с киберполицией, запустил масштабную кампанию #ШахрайГудбай на своем сайте, где изложены основные правила безопасных безналичных расчетов.

Специалисты делятся разными советами для защиты ваших платежных карт. Напомним некоторые: нелишне установить сложный пароль электронной почты, соцсетей и интернет-банкинга; для сообщения об операциях по карте можно подключить смс-информирование. И если замечено подозрительное финансовое движение по карте, то блокируйте карту и доступ к интернет-банкингу.

Полезно также установить пин-код на сим-карту телефона со сложным паролем и пароль блокирования телефона, зарегистрироваться в онлайн-кабинете мобильного оператора, засекретив логин и пароль к этому ресурсу, смс-коды операторов; puk-код и серийный номер cим-карточки. Рекомендовано отключить услугу отдаленной замены сим-карты у своего оператора, а телефонную карточку привязать к паспорту (это делается через оператора).

Можно пожаловаться на действия мошенников в киберполицию, сообщив о своем случае обмана. Проверять подозрительные сайты можно с помощью сервиса STOP FRAUD Киберполиции; сервиса Black List Ассоциации «ЭМА». Здесь база мошеннических сайтов, проверенных экспертами киберполиции, службами безопасности банков, платежных сервисов, а также информация, оставленная пользователями через функционал «Заявить об инциденте».

Наглядно о безопасности напоминает инфографика:

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о новом виде мошенничества в Telegram: людям приходит сообщение от якобы их знакомых, которые просят перекинуть им деньги на карточку.

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