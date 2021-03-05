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Происшествия

На грузовике под поезд: украинец погиб в Бельгии

9:47 5 марта 2021
ДТП

В бельгийском городе Дудзеле, вблизи Брюгге, произошло ДТП с участие товарного поезда и грузового автомобиля. В результате аварии погиб 55-летний водитель из Украины. Об этом сообщает Nieuwsblad.

Авария произошла вечером 3 марта, товарный поезд протаранил грузовик с полуприцепом. 55-летний украинец, водитель автомобиля, погиб на месте.

Прицеп грузовика от удара разлетелся по железнодорожным путям. Опоры и линии электропередач также были сильно повреждены.

По предварительным данным, причиной аварии мог стать сильный туман. На переезде не было никаких барьеров, и водитель грузовика, возможно, не увидел предупредительный сигнал.

Как сообщали «ФАКТЫ», в конце февраля в Польше в ДТП погибли двое граждан Украины. В районе Люблина автомобиль Volkswagen Passat внезапно свернул с дороги, врезавшись в дорожный знак, а затем в дерево. Погиб 24-летний водитель и его 22-летний пассажир. А в середине января в польском городе Ополе водитель-поляк намеренно протаранил автомобиль с четырьмя гражданами Украины. Тогда жертвой ДТП стал 18-летний житель Винницкой области.

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