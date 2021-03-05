Замдиректора киевской школы заподозрили в сексуальном насилии над школьницей

Мужчина, пытавшийся днем 3 марта изнасиловать возвращавшуюся из школы девочку в Днепровском районе Киева, задержан правоохранителями. Он оказался заместителем директора по хозчасти одной из киевских школ. Напомним, высокий спортивный мужчина, зайдя за школьницей в подъезд, запихнул ее в лифт и начал приставать. Когда же лифт остановился и его двери открылись, нападавший испугался, что его заметят жильцы дома, и удрал.

Как сообщили «ФАКТАМ» в прокуратуре столицы, 31-летнему киевлянину сообщено подозрение в развращении малолетней. Следствие будет ходатайствовать перед судом о содержании его под стражей.



В то же время полиция будет проверять информацию о втором мужчине, который в тот же день на Радужном массиве пытался увести мальчика, вышедшего из школы. Как рассказала «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации столичного главка полиции Юлия Гирдвилис, в правоохранительные органы об этом никто не заявил. Однако, увидев в интернете сообщения о попытке похищения ребенка, руководство столичного главка распорядилось проверить информацию.

Как рассказала «ФАКТАМ» тетя третьеклассника Жени, которого пытались увести из школы, мальчик испугался и, к сожалению, приметы неизвестного плохо запомнил. Известно, что его рост примерно 160−165, лицо прыщавое или в оспинах, был в черной куртке, синих джинсах и солнцезащитных очках. Тем временем, по информации «ФАКТОВ», незадолго до попытки увести ребенка этот же мужчина пытался соблазнить двух девочек, возвращавшихся домой после школьного кружка. Он предлагал им сходить за мороженым, однако школьницы отказались.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Киевом задержали опасного педофила, который подозревается в развращении девочек восьми и двенадцати лет.

Фото Pixabay

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