Отрезали голову ко дню рождения: мэр Ивано-Франковска выступил с заявлением

В Ивано-Франковской области в селе Подпечеры неизвестные вандалы раскурочили памятник Тарасу Шевченко. Особенно горько, что свою выходку вандалы специально подгадали ко дню рождения поэта. 9 марта будет отмечаться 207-я годовщина рождения Кобзаря.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив показал, как теперь выглядит поврежденный памятник: бронзовому Шевченко отрезали голову и бросили ее рядом с постаментом. Обезглавленный монумент находится возле местного дома культуры.

«Прошу правоохранительные органы найти преступников и достойно „оценить“ эту провокацию!» — выступил с заявлением мэр.

Напомним, ранее в Стрые Львовской области вандал отпилил голову памятнику Шевченко. В тот раз молодого хулигана быстро нашли и приговорили к трем годам ограничения свободы.

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