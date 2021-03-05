27.63 / 27.84 32.91 / 33.35
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Отрезали голову ко дню рождения: мэр Ивано-Франковска выступил с заявлением

17:59 5 марта 2021
памятник

В Ивано-Франковской области в селе Подпечеры неизвестные вандалы раскурочили памятник Тарасу Шевченко. Особенно горько, что свою выходку вандалы специально подгадали ко дню рождения поэта. 9 марта будет отмечаться 207-я годовщина рождения Кобзаря.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив показал, как теперь выглядит поврежденный памятник: бронзовому Шевченко отрезали голову и бросили ее рядом с постаментом. Обезглавленный монумент находится возле местного дома культуры.

«Прошу правоохранительные органы найти преступников и достойно „оценить“ эту провокацию!» — выступил с заявлением мэр.

Напомним, ранее в Стрые Львовской области вандал отпилил голову памятнику Шевченко. В тот раз молодого хулигана быстро нашли и приговорили к трем годам ограничения свободы.

455

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
чапкис

Лежит, не двигается: Григорий Чапкис появился на видео

Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак

Киркоров отреагировал на воссоединение Ани Лорак с экс-мужем

Лорак и Киркоров

Ани Лорак «воссоединилась» с экс-мужем на вечеринке Киркорова

Дженнифер Лопес

Ну просто девочка: 51-летняя Дженнифер Лопес без макияжа поразила моложавостью

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер