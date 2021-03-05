Фотограф-педофил раздевал детей на камеру в детском саду под Киевом

Приглашать на съемку утренников незнакомого фотографа — поступок крайне безрассудный. В этом убедились родители из города Украинка Киевской области. Так, жительница города после праздника в детсаду обнаружила неприличные фото своей малолетней дочери в соцсетях. Подозрение сразу же пало на фотографа. Как сообщает полиция области, мужчину задержали, а после обыска в его доме убедились: детскую порнографию гражданин снимает далеко не первый год.

48-летний фотограф сейчас находится под стражей. При обыске в доме у мужчины было найдено множество дисков, полных фото и видео с детьми. Установлено, что фотографа регулярно приглашали к малышам на праздники. Мужчина пользовался доверием воспитателей, а потому без проблем мог уединиться с воспитанниками в отдельной комнате и там записать видео, как дети раздеваются. Эти ролики потом продавались за границу. Некий иностранец был готов платить до пяти долларов за каждое видео.

Экспертиза подтвердила, что отснятые в детсадах фото и видео являются порнографией. Записи велись как минимум в трех дошкольных учреждениях города в течение последних четырех лет.

Сейчас фотограф является подозреваемым по статье о распространении порнографии. Мужчине может грозить от семи до 12 лет лишения свободы. Пока задокументирован 51 инцидент с нелегальной съемкой малышей в детсадах. Расследование продолжается, не исключено, что к моменту передачи дела в суд обнаружатся новые факты.

Напомним, в январе 2021 года Киевской области разоблачили фотографа-педофила после того, как мужчина потерял свой мобильный телефон.

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