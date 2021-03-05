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Происшествия

Полицейский таран на трассе Одесса — Киев: есть жертвы

22:16 5 марта 2021
ДТП в Одессе

Вечером в пятницу, 5 марта, на трассе Одесса — Киев произошло жесткое ДТП с участием правоохранителей.

По словам очевидцев, возле контрольного пункта «Дачное» в Беляевском районе столкнулись Hyundai Sonata и Toyota Prius.

«На Toyota — надпись „Патрульна поліція“ и, вроде бы, в салоне именного этой машины никто не пострадал», — рассказали свидетели аварии.

Эти сведения подтвердили в региональном управлении патрульной полиции. Как дополнили в главке Нацполиции, «в результате столкновения автомобиля Hyundai, который двигался в направлении Одессы, и служебного автомобиля патрульной полиции погиб пассажир Hyundai, водитель и еще двое пассажиров этого автомобиля получили травмы».

Как стало известно «ФАКТАМ», двое потерпевших получили тяжелые травмы. Попавшие в аварию патрульные уже отстранены от исполнения служебных обязанностей.

По предварительной, но уже уточненной информации, ДТП произошло практически на пешеходном переходе. Патрульный Prius полиции совершал разворот, выезжая на вызов о другом ДТП. В эту минуту в сторону Одессы на значительной скорости мчался Hundai Sonata. Его водитель не успел отреагировать, авто врезалось в отбойник и следом — в Toyota Prius. В результате от мощного удара Hyundai загорелся и практически выгорел. Помимо погибшего пассажира Hundai (который также являлся сотрудником полиции), пострадали еще три человека.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, служба мониторинга патрульной полиции и руководство управления. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Ранее смертельное ДТП произошло на трассе Харьков-Симферополь, где столкнулись два автомобиля. Тем временем в Украине изменились Правила дорожного движения: что важно знать.

Фото Нацполиции

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