Смертельная авария в Польше: автобус «Познань-Херсон» попал в ДТП, среди погибших — шесть украинцев

Вблизи города Кашице рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

«Польша. Вблизи г. Кашице рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. 6 граждан Украины погибли, 15 госпитализированы. Консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии», — написал он.

Сейчас консулы выясняют все обстоятельства аварии.

По информации Польского радио, всего в салоне находилось 57 человек, в том числе двое водителей. Более 30 людей получили травмы.

На спасательную операцию направили 30 пожарных частей из около 100 спасателей, они разбирают место трагедии. 34 пострадавших доставили в больницы, 18 из них не нуждались в госпитализации.

Правоохранители обещают установить причины ДТП в течение нескольких часов.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Польше в ДТП погибли двое граждан Украины. Украинец, управлявший Volkswagen Passat, внезапно свернул с дороги, врезавшись в дорожный знак, а затем в дерево. Погиб и сам 24-летний водитель, и его 22-летний пассажир.

А в бельгийском городе Дудзеле, вблизи Брюгге, произошло ДТП с участием товарного поезда и грузового автомобиля. В результате аварии погиб 55-летний водитель из Украины.

Фото: Польское радио

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