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Происшествия

ДТП на «трассе смерти»: под Киевом столкнулись лоб в лоб два автомобиля

12:49 6 марта 2021
дтп

На Гостомельском шоссе под Киевом страшная авария. Около шести часов утра 6 марта Chevrolet Lacetti на огромной скорости столкнулся с Renault Laguna, а потом вылетел на обочину дороги и опрокинулся. Водитель и пассажир Chevrolet погибли на месте, еще один мужчина тяжело ранен. Его пришлось вырезать из груды металла специальным инструментом. Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

О том, что водитель Chevrolet был любителем быстрой езды, свидетельствуют показания спидометра. Стрелка прибора застыла на отметке 200+ км/час.

Водитель и пассажирка Renault были осмотрены медиками, но от госпитализации отказались.

Гостомельское шоссе в Киеве известно рядом громких ДТП. Здесь водители своими силами задержали пьяного мужчину на Daewoo, пытавшегося скрыться от полиции. Также на этой трассе часто случаются автопроисшествия с фурами.

Фото DSNSKyiv/Facebook, Киев Оперативный/Facebook, dtp.kiev.ua/Facebook

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