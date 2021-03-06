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Происшествия

Осквернение памятника Шевченко на Прикарпатье: правоохранители нашли хулиганов

19:25 6 марта 2021
Голова памятника

На Прикарпатье полиция задержала двух 18-летних вандалов, повредивших памятник Тараса Шевченко в селе Подпечеры Ивано-Франковской территориальной общины. Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области, инцидент произошел утром 5 марта возле сельского Дома культуры.

Правоохранители установили личности двух местных жителей, которые сняли голову с памятника и поставили ее рядом.

Их действия квалифицируются по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство»).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия и решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении.

Напомним, в соседнем Львове год также начался с акта вандализма — неизвестные попытались раскопать могилу советского разведчика Кузнецова.

Фото Facebook мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива

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