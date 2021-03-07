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Происшествия

В Киеве ночью нашли убитой женщину со следами насильственной смерти, при ней было полицейское удостоверение

7:51 7 марта 2021
Полиция Киева

В Киеве в ночь на 7 марта обнаружили тело неизвестной женщины с признаками насильственной смерти. Как сообщает Полиция Киева, страшную находку полицейские сделали по улице Бажана (Дарницкий район столицы). Наряд полиций, который прибыл по адресу, обнаружил тело женщины.

Следственное управление столичного главка открыло уголовное производство по части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. На месте происшествия работают следователи, кинологи и другие профильные службы.

Как сообщает Информатор Киев, при женщине обнаружили удостоверение полицейского. Принадлежит ли оно ей, пока не известно. Полиция на месте происшествия ничего не комментирует.

Напомним, в середине февраля в парке Партизанской славы обнаружили тело девушки без признаков жизни, а в начале марта правоохранители установили личность подозреваемого в убийстве девушки, тело которой осенью 2020 года обнаружили в Голосеевском парке. Как оказалось, 44-летний мужчина заманил молодую женщину в парк, где выстрелил ей в голову. Однако при досудебном расследовании выяснилось, что подозреваемый также отравил сестру застреленной девушки. Оба убийства мужчина совершил, чтобы завладеть квартирой убитых.

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