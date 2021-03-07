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Происшествия

ДТП в Виннице: дизельный поезд столкнулся с автомобилем

14:13 7 марта 2021
Авто оказалось на переезде

В Виннице рано утром 7 марта легковушка столкнулась с дизель-поездом на нерегулируемом железнодорожном переезде. Как сообщили в областном главке ГСЧС, водитель ВАЗ-2106 получил травмы и был госпитализирован.

Спасатели на месте ДТП

Почему автомобиль застрял на переезде, будет установлено в ходе расследования.

Напомним, минувшим летом в Алтайском крае РФ пожарная машина без тормозов влетела в проезжающий поезд. Ее водителя спасти не удалось.

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