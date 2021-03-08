В киевском Парке партизанской славы нашли мертвой еще одну женщину

В Киеве утром 8 марта обнаружили тело женщины в Парке партизанской славы. Об этом сообщает Муниципальная стража Киева. Рядом с погибшей нашли упаковки с лекарствами, а потому предположили, что женщина отравилась медпрепаратами.

Тело обнаружил около восьми часов утра патруль Муниципальной стражи. На место вызвана следственная группа, столичная полиция происшествие пока не комментировала.

Примечательно, что месяц назад в том же парке нашли мертвой девушку — молодую и, судя по одежде, достаточно обеспеченную. Не исключено, что два чрезвычайных происшествия связаны.

Киевляне просят усилить патрулирование парков во избежание новых трагедий.

Напомним, ранее в ноябре 2020 года в парках Голосеевского района были обнаружены тела двух женщин. Обе смерти, как считается, были насильственными.

Фото MunicipalnaVarta/Facebook

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