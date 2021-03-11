Украинцы погибли в кораблекрушении возле Румынии

В Черном море у берегов Румынии затонул сухогруз с 13 членами экипажа на борту. Два человека погибли. Об этом сообщает румынский портал Hotnews.ro.

Корабль Volgo Balt 179 под флагом Коморских островов вышел из российского Ростова-на-Дону и направлялся в румынский порт Констанца.

Экипаж корабля состоял из 13 человек, 12 мужчин и женщины, все они — граждане Украины.

По сообщению Grup Servicii Petroliere, которая принимает участие в спасательной операции, уже спасены 10 человек. Они находятся в больнице корабля GSP Falcon и получают необходимую помощь.

Одного члена экипажа пока не нашли, спасательная операция продолжается.

Volgo Balt 179 был построен в 1973 году. Общая грузоподъемность судна составляет 3500 тонн, длина — 114 метров.

По первой информации румынского Агентства по спасению человеческой жизни в море (ARSVOM) корабль затонул в Черном море, примерно в 70 морских милях от порта Констанца. Море в этом районе бурное, волны составляют четыре метра.

Напомним, в январе 2019 года у северного побережья Турции в Черном море затонул такой же сухогруз Volgo Balt, в экипаже которого было девять граждан Украины. Тогда тоже погибли люди.

Фото hotnews. ro/

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