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Происшествия

Пропавшая на Херсонщине девочка найдена мертвой

15:55 11 марта 2021
Дом, где нашли тело

В Херсонской области полицейские обнаружили тело семилетней Маши Борисовой, поиски которой продолжались четвертые сутки. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонщины.

При повторного осмотре территории села Счастливое, где проживала девочка, правоохранители нашли ее труп. Устанавливается причина смерти ребенка.

Напомним, участвовавшие в поисках девочки волонтеры рассказали, что были задействованы квадрокоптеры и тепловизоры. Правоохранители опрашивали всех подозрительных личностей, некоторые из них даже прошли полиграф.

Ранее сообщалось, что девочка вышла из дома и не вернулась. К поисками сразу привлекли не только спасателей и полицию, но и местных жителей, в том числе кинологов. На помощь приехали также волонтеры из других областей.

Фото: отдел коммуникации полиции Херсонской области

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