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Происшествия

Следы не найдены: поиски пропавшего в Карпатах туриста из Киева прекращены

20:50 11 марта 2021
гемба

История с поиском в Карпатах заблудившегося лыжника из Киева получилась без хеппи-энда. После месяца поисков спасательную операцию свернули. Следов туриста так и не нашли, сообщает УНИАН.

Решение прекратить операцию было принято 5 марта. «Следов туриста не найдено, остатков одежды или снаряжения тоже, следов жизнедеятельности или других зацепок нет», — объяснила пресс-секретарь управления ГСЧС в Закарпатье Наталья Батыр.

По словам пресс-секретаря, поиски и так велись беспрецедентно долго. Обычно поисково-спасательная операция занимает три дня, но может быть продлена до семи суток. Пропавшего туриста искали почти месяц.

40-летний киевлянин потерялся на склоне горы Гемба в районе села Березники в Закарпатье. Поиски начались еще 14 февраля. Компаньона пропавшего лыжника удалось найти через сутки. Второго туриста пытались искать команды спасателей, работники лесной охраны, волонтеры. Склон горы был обследован отрядом ГСЧС на вертолете.

Тем временем на 12 марта в Закарпатье объявлено штормовое предупреждение. Туристов, собирающихся в горы, просят отложить восхождение. Ожидаются порывы ветра 15−20 м/с и метели, на высокогорье ветер усилится до 25 м/с. Кроме того, высока вероятность схождения лавин, в том числе крупных.

Фото dsns.gov.ua

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