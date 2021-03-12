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Происшествия

Пираты напали на танкер с украинцами возле Бенина

12:53 12 марта 2021
Танкер

Пираты напали на танкер Davide B в Гвинейском заливе у берегов Бенина, взяв в плен 15 человек. По информации ресурса Splash, в экипаже судна из 21 человек есть украинцы, а также граждане Румынии и Филиппин.

После нападения на борту судна остались шесть моряков, с ними в настоящее время работают сотрудники службы безопасности.

В свою очередь в консалтинговой компании по безопасности на море Dryad Global уточнили, что на борт танкера, перевозившего химические вещества из Риги (Литвия) в Лагос (Нигерия) поднялись 9 вооруженных людей.

Танкер Davide B был построен в 2016 году и принадлежит компании De Poli Shipmanagement (Нидерланды). Он ходит под флагом Мальты.

В МИД Украины ситуацию пока не комментируют, проверяя информацию СМИ, и уточняя, были ли украинцы захвачены пиратами, или же остались на борту.

Напомним, в декабре 2020 года в Гвинейском заливе захватили судно Stevia с украинцами в составе экипажа. Освободить их из плена нигерийских пиратов удалось в конце января.

Фото shipspotting.com/

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